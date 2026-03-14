Эден Азар определился с выбором между Месси и Роналду

Дата публикации: 14-03-2026 18:48

Бывший вингер «Реала» Эден Азар высказался о своих предпочтениях между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Я всегда отдавал предпочтение Месси, потому что тот стиль игры, который он демонстрирует, — это именно тот футбол, который мне ближе и нравится больше всего. Конечно, можно было бы назвать Криштиану, ведь я болею за «Реал», однако Роналду — прежде всего великий бомбардир и выдающийся атлет, в то время как игра Месси больше соответствует моим вкусам и представлениям о футболе.

Когда играешь против Месси, порой просто невольно произносишь «вау». Нам невероятно повезло жить в эпоху, в которой можно было почти два десятилетия наблюдать за его мастерством вживую», — отметил Азар в интервью RTBF.

Следует напомнить, что Азар уже завершил профессиональную карьеру, тогда как Лионель Месси и Криштиану Роналду продолжают выступать на высшем уровне и удивлять фанатов по всему миру.