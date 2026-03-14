Экитике: стремлюсь стать одним из топ-форвардов мира

Дата публикации: 14-03-2026 18:50

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике поделился своими мыслями о текущей форме и работе в паре с полузащитником Флорианом Вирцем.

«Думаю, у меня есть потенциал стать одним из лучших форвардов в мире. Конечно, мне предстоит много над собой поработать и улучшить разные аспекты игры, но сейчас я чувствую, что нахожусь именно там, где хотел оказаться.

Особенно мне нравится играть с Флорианом Вирцем. Хотя я ценю игру и с другими партнёрами, но когда ты атакующий игрок и у тебя за спиной есть игровой творец, который прекрасно понимает футбол и стремится развивать ту же игру, что и ты, это значительно упрощает задачу на поле.

Я говорил Флориану, что если мы продолжим выступать вместе, у нас есть все шансы добиваться больших успехов в клубе. Приятно осознавать, что рядом есть партнёр, который может помочь раскрыться и показать себя во всей красе», — отметил Экитике, как сообщает официальный сайт клуба.