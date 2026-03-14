«МЮ» планирует осуществить «выдающийся» трансфер этим летом

Дата публикации: 14-03-2026 18:51

«Манчестер Юнайтед» готовится совершить поистине «экстраординарный» трансфер в ближайшее лето. Об этом сообщает Indykaila News на своей странице в социальной сети X.

Как отмечает источник, проект будущего приобретения получил название «Элитный бренд». Его главная цель – привлечение футболиста, который в настоящее время демонстрирует выдающийся уровень игры и способен значительно усилить команду.

Отмечается, что такой трансфер должен помочь «красным дьяволам» вновь «пробудить футбольный мир» и укрепить позиции клуба на высшем уровне.

По итогам 29 туров Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице. В предстоящем 30-м туре манкунианцы встретятся с «Астон Виллой». Матч состоится в воскресенье, 15 марта, стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени.