Харви Барнс рассказал, почему чрезмерное уважение к «Барселоне» недопустимо

Дата публикации: 14-03-2026 18:52

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Харви Барнс высказался о стратегии команды на матч с «Барселоной». В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов соперники завершили встречу вничью с результатом 1:1. Ответная игра пройдёт 18 марта.

По мнению Барнса, нельзя проявлять к каталонскому клубу чрезмерное уважение. Если позволить им доминировать, они будут наказывать ошибки соперника и создавать множество опасных моментов. «В тот матч наша команда с первых минут активно прессинговала, стараясь сохранять высокий уровень давления на протяжении всей игры. Нельзя допустить, чтобы „Барселона“ диктовала свои условия и демонстрировала своё мастерство на нашем поле. Нужно сделать так, чтобы им было по-настоящему тяжело», – цитирует слова футболиста Mundo Deportivo, ссылаясь на Newcastle Chronicle.

Барнс подчеркнул важность агрессивной и целеустремлённой игры, которая позволит «сорокам» контролировать развитие событий и не давать сопернику комфортных условий для проявления своих сильных сторон. Эта тактика уже принесла плоды в первом матче и должна стать ключевой в ответной встрече, чтобы обеспечить выход в следующий раунд турнира.

Таким образом, «Ньюкасл» намерен использовать смелый и наступательный стиль игры, чтобы отобрать инициативу у «Барселоны» и не дать им почувствовать уверенность на поле. Это станет залогом успешного результата и дальнейшего продвижения в Лиге чемпионов.