Благотворительный футбольный матч с участием Роналдиньо и Деку состоится в Португалии

Дата публикации: 14-03-2026 18:53

Известный бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо примет участие в благотворительном футбольном матче, в котором его друзья сыграют против команды, состоящей из близких бывшего партнёра по "Барселоне" Деку. Это событие намечено на воскресенье, 31 мая, и пройдет в Лиссабоне.

Матч Роналдиньо – это ежегодное благотворительное мероприятие, которое проводится в Бразилии уже пятнадцать лет. Его главная задача – сблизить поклонников с их кумирами и при этом собрать помощь для заранее выбранных семей и социальных организаций. Теперь подобная акция впервые будет организована в Португалии.

Цель мероприятия – объединить общество для поддержки нуждающихся, предоставляя им необходимые продукты питания. В 2026 году помощь направлена жителям района Лейрия. Со времени первого благотворительного матча было собрано свыше 400 тонн продуктов, которые помогли более чем 90 тысячам семей, – сообщается на официальном сайте Jogodoronaldinho.pt.