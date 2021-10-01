Металлист 1925 - Минай 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
3 Октября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Премьер-лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Минай, которое состоится 03 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Минай
Минай
Главные тренеры
|Валерий Сергеевич Кривенцов
|Василий Васильевич Кобин
История личных встреч
|10.07.2020
|Украина - Первая лига
|Тур 23
|1 : 0
|09.09.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 8
|2 : 3