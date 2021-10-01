Свернуть список

Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
26 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Кубок Английской лиги 2021/2022, 1/8 Финала
Главный судья: Кейт Страуд (Гемпшир, Англия)
Куинз Парк РейнджерсСандерленд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд, которое состоится 26 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Английской лиги по футболу 2021/22, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Англия Марк Уорбертон
Англия Ли Джонсон
История личных встреч
10.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Сандерленд
14.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Сандерленд1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
21.09.2016 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Сандерленд
10.02.2015 Англия - Премьер-лига Тур 25 Сандерленд0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
30.08.2014 Англия - Премьер-лига Тур 3 Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Сандерленд
09.03.2013 Англия - Премьер-лига Тур 29 Куинз Парк Рейнджерс3 : 1Сандерленд
27.11.2012 Англия - Премьер-лига Тур 14 Сандерленд0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
24.03.2012 Англия - Премьер-лига Тур 30 Сандерленд3 : 1Куинз Парк Рейнджерс
22.12.2011 Англия - Премьер-лига Тур 17 Куинз Парк Рейнджерс2 : 3Сандерленд

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close