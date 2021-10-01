Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
26 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Кубок Английской лиги 2021/2022, 1/8 Финала
Главный судья: Кейт Страуд (Гемпшир, Англия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд, которое состоится 26 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Английской лиги по футболу 2021/22, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Марк Уорбертон
|Ли Джонсон
История личных встреч
|10.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 37
|1 : 0
|14.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|1 : 1
|21.09.2016
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 2
|10.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 2
|30.08.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 0
|09.03.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|3 : 1
|27.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 0
|24.03.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|3 : 1
|22.12.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|2 : 3