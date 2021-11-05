Осасуна - Реал Сосьедад 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
7 Ноября 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 13-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Реал Сосьедад, которое состоится 07 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|22.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 1
|03.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 1
|14.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 1
|29.01.2020
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
|22.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|3 : 4
|05.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 21
|3 : 2
|27.08.2016
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 2
|30.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 1
|02.11.2013
|Испания - Примера
|Тур 12
|5 : 0
|21.04.2013
|Испания - Примера
|Тур 32
|0 : 0