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Осасуна - Реал Сосьедад 7 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
7 Ноября 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 13-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
ГранадаБетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Реал Сосьедад, которое состоится 07 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
22.05.2021 Испания - Примера Тур 38 Осасуна0 : 1Реал Сосьедад
03.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Реал Сосьедад1 : 1Осасуна
14.06.2020 Испания - Примера Тур 28 Реал Сосьедад1 : 1Осасуна
29.01.2020 Кубок Испании 1/8 финала Реал Сосьедад3 : 1Осасуна
22.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Осасуна3 : 4Реал Сосьедад
05.02.2017 Испания - Примера Тур 21 Реал Сосьедад3 : 2Осасуна
27.08.2016 Испания - Примера Тур 2 Осасуна0 : 2Реал Сосьедад
30.03.2014 Испания - Примера Тур 31 Осасуна1 : 1Реал Сосьедад
02.11.2013 Испания - Примера Тур 12 Реал Сосьедад5 : 0Осасуна
21.04.2013 Испания - Примера Тур 32 Осасуна0 : 0Реал Сосьедад

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