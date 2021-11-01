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Гибралтар - Латвия 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Виктория (Гибралтар, Гибралтар), вместимость: 5000
16 Ноября 2021, Вторник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
ГибралтарЛатвия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гибралтар - Латвия, которое состоится 16 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Гибралтар. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гибралтар
Латвия
Главные тренеры
Уругвай Хулио Сесар Рибас
Латвия Дайнис Казакевич
История личных встреч
01.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. Тур 4 Латвия3 : 1Гибралтар
25.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Гибралтар1 : 0Латвия
29.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи вне ФИФА Гибралтар0 : 5Латвия

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