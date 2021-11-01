Гибралтар - Латвия 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Виктория (Гибралтар, Гибралтар), вместимость: 5000
16 Ноября 2021, Вторник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гибралтар - Латвия, которое состоится 16 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Гибралтар. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гибралтар
Латвия
Главные тренеры
|Хулио Сесар Рибас
|Дайнис Казакевич
История личных встреч
|01.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. Тур 4
|3 : 1
|25.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|29.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи вне ФИФА
|0 : 5