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Краснодар - Спартак Москва 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
20 Ноября 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 15-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
КраснодарСпартак Москва

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Спартак Москва, которое состоится 20 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Португалия Руй Витория
История личных встреч
07.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Спартак М6 : 1Краснодар
24.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Краснодар1 : 3Спартак М
09.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Спартак М0 : 1Краснодар
06.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Краснодар2 : 1Спартак М
04.07.2019 Кубок Матч Премьер Тур 3 Спартак М1 : 2Краснодар
03.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Спартак М1 : 1Краснодар
18.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Краснодар0 : 1Спартак М
18.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Краснодар1 : 4Спартак М
31.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Спартак М2 : 0Краснодар
05.03.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Краснодар2 : 2Спартак М

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