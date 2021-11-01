Краснодар - Спартак Москва 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
20 Ноября 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 15-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Спартак Москва, которое состоится 20 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Руй Витория
История личных встреч
|07.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|6 : 1
|24.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 3
|09.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 1
|06.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|2 : 1
|04.07.2019
|Кубок Матч Премьер
|Тур 3
|1 : 2
|03.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 1
|18.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|0 : 1
|18.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 4
|31.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 0
|05.03.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|2 : 2