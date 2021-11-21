Лион - Марсель 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
21 Ноября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Марсель, которое состоится 21 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Марсель
Марсель
Главные тренеры
|Петер Бош
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 1
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 1
|12.02.2020
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 0
|10.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|2 : 1
|12.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 3
|23.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|4 : 2
|18.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 3
|17.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 0
|31.01.2017
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|22.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|3 : 1