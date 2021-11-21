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Лион - Марсель 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
21 Ноября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
ЛионМарсель

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Марсель, которое состоится 21 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Марсель
Марсель
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Аргентина Хорхе Сампаоли
История личных встреч
28.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 27 Марсель1 : 1Лион
04.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Лион1 : 1Марсель
12.02.2020 Кубок Франции 1/4 финала Лион1 : 0Марсель
10.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 13 Марсель2 : 1Лион
12.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 36 Марсель0 : 3Лион
23.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 6 Лион4 : 2Марсель
18.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 30 Марсель2 : 3Лион
17.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 18 Лион2 : 0Марсель
31.01.2017 Кубок Франции 1/16 финала Марсель2 : 1 ДВЛион
22.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 21 Лион3 : 1Марсель

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