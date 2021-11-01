Эмполи - Фиорентина 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
27 Ноября 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 14-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Фиорентина, которое состоится 27 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
|Аурелио Андреацолли
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 0
|16.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 16
|3 : 1
|15.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 2
|20.11.2016
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 4
|10.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 0
|22.11.2015
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 2
|10.05.2015
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 3
|21.12.2014
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 1
|27.01.2008
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 2
|26.08.2007
|Италия - Серия А
|Тур 1
|3 : 1