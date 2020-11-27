Герта - Аугсбург 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
27 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Аугсбург, которое состоится 27 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
|Паль Дардаи
|Маркус Вайнцирль
История личных встреч
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|2 : 1
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|0 : 3
|30.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 0
|24.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|4 : 0
|11.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|3 : 4
|18.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|2 : 2
|28.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|2 : 2
|10.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 1
|09.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 0
|19.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|0 : 0