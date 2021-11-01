Барселона - Бетис 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
4 Декабря 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Бетис, которое состоится 04 декабря 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|07.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 3
|07.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 9
|5 : 2
|09.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 3
|25.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 2
|5 : 2
|17.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 4
|11.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 12
|3 : 4
|21.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 20
|0 : 5
|20.08.2017
|Испания - Примера
|Тур 1
|2 : 0
|29.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 20
|1 : 1
|20.08.2016
|Испания - Примера
|Тур 1
|6 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Барселона» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.