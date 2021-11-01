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Барселона - Бетис 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
4 Декабря 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
БарселонаБетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Бетис, которое состоится 04 декабря 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
07.02.2021 Испания - Примера Тур 22 Бетис2 : 3Барселона
07.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Барселона5 : 2Бетис
09.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Бетис2 : 3Барселона
25.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Барселона5 : 2Бетис
17.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Бетис1 : 4Барселона
11.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Барселона3 : 4Бетис
21.01.2018 Испания - Примера Тур 20 Бетис0 : 5Барселона
20.08.2017 Испания - Примера Тур 1 Барселона2 : 0Бетис
29.01.2017 Испания - Примера Тур 20 Бетис1 : 1Барселона
20.08.2016 Испания - Примера Тур 1 Барселона6 : 2Бетис
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Барселона» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

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