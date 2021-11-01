Реал Сосьедад - Реал Мадрид 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
4 Декабря 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Реал Мадрид, которое состоится 04 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|01.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 25
|1 : 1
|20.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 0
|21.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 2
|06.02.2020
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 4
|23.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 14
|3 : 1
|12.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 37
|3 : 1
|06.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 2
|10.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 23
|5 : 2
|17.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 3
|29.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 20
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.