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Реал Сосьедад - Реал Мадрид 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
4 Декабря 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Реал СосьедадРеал Мадрид

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Реал Мадрид, которое состоится 04 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
01.03.2021 Испания - Примера Тур 25 Реал Мадрид1 : 1Реал Сосьедад
20.09.2020 Испания - Примера Тур 2 Реал Сосьедад0 : 0Реал Мадрид
21.06.2020 Испания - Примера Тур 30 Реал Сосьедад1 : 2Реал Мадрид
06.02.2020 Кубок Испании 1/4 финала Реал Мадрид3 : 4Реал Сосьедад
23.11.2019 Испания - Примера Тур 14 Реал Мадрид3 : 1Реал Сосьедад
12.05.2019 Испания - Примера Тур 37 Реал Сосьедад3 : 1Реал Мадрид
06.01.2019 Испания - Примера Тур 18 Реал Мадрид0 : 2Реал Сосьедад
10.02.2018 Испания - Примера Тур 23 Реал Мадрид5 : 2Реал Сосьедад
17.09.2017 Испания - Примера Тур 4 Реал Сосьедад1 : 3Реал Мадрид
29.01.2017 Испания - Примера Тур 20 Реал Мадрид3 : 0Реал Сосьедад
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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