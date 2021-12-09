Клуж - Яблонец 9 Декабря прямая трансляция
Стадион: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 25000
9 Декабря 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клуж - Яблонец, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Румыния. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Яблонец
Яблонец-над-Нисой, Чехия
Главные тренеры
|Дан Петреску
|Петр Рада
История личных встреч
|16.09.2021
|Лига конференций
|Группа D. Тур 1
|1 : 0