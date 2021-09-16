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Заря - Будё-Глимт 9 Декабря прямая трансляция

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
9 Декабря 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 6-й тур
ЗаряЯблонец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Будё-Глимт, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заря
Луганск, Украина
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
Норвегия Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
16.09.2021 Лига конференций Группа C. Тур 1 Будё-Глимт3 : 1Заря

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