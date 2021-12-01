Брентфорд - Челси 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
22 декабря 2021, среда. 22:45 МСК. Англия - Кубок лиги, 1/4 финала
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Челси, которое состоится 22 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Томас Франк
|Томас Тухель
История личных встреч
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 1
|28.01.2017
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|17.02.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|27.01.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 2