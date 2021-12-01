Челси - Брайтон энд Хоув Альбион 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
29 декабря 2021, среда. 22:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Грэм Поттер
История личных встреч
|20.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 0
|14.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 3
|29.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 1
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 0
|03.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 0
|16.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 2
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 4
|26.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.