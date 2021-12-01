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Челси - Брайтон энд Хоув Альбион 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
29 декабря 2021, среда. 22:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия);
Челси Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
20.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 32 Челси0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
14.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Челси
29.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
01.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
28.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Челси2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
03.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Челси3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
16.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Челси
20.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 24 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 4Челси
26.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Челси2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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