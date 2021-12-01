Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
30 декабря 2021, четверг. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Гэвин Уорд (Суррей, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Стивен Рид
|Карлос Корберан
История личных встреч
|18.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|0 : 2
|17.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|0 : 2
|25.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|1 : 0
|28.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|3 : 1
|21.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|2 : 1
|08.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|2 : 0
|26.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|2 : 1
|13.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|0 : 2
|24.09.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 1
|11.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|0 : 1