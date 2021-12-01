Онлайн трансляции
Среда 29 декабря

22:00  ru Финляндия U20 - Чехия U20 22:30  ru Челси - Брайтон 22:45  ru Ковентри Сити - Миллуолл 22:45  ru Блэкпул - Мидлсбро
22:45  ru Блэкберн Роверс - Барнсли 23:15  ru Брентфорд - Манчестер Сити 00:00  ru Спортинг - Портимоненсе
Четверг 30 декабря

00:30  ru Словакия U20 - Россия U20 03:00  ru Канада U20 - Германия U20 03:00  ru Флорида Пантерз - Рейнджерс 03:00  ru Вашингтон - Нэшвилл
03:00  ru Детройт - Нью-Йорк Никс 03:30  ru Бостон Селтикс - Клипперс 04:00  ru Мемфис Гриззлиз - Лейкерс 04:00  ru Чикаго Буллз - Атланта Хоукс
04:30  ru Сент-Луис - Эдмонтон 04:30  ru Сан-Антонио - Майами Хит 05:00  ru Финикс Санз - Оклахома 05:30  ru Швеция U20 - США U20
06:00  ru Сиэтл Кракен - Филадельфия 06:00  ru Портленд - Юта Джаз 06:30  ru Анахайм Дакс - Ванкувер 06:30  ru Сакраменто - Даллас Маверикс
22:45  ru Сток Сити - Дерби Каунти 22:45  ru Бристоль - КПР 22:45  ru Ноттингем - Хаддерсфилд 22:45  ru Борнмут - Кардифф
23:15  ru Манчестер Юнайтед - Бёрнли 00:00  ru Порту - Бенфика
Свернуть список

Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
30 декабря 2021, четверг. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Гэвин Уорд (Суррей, Англия);
Ноттингем Форест Хаддерсфилд Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
УэльсСтивен Купер
ИрландияСтивен Рид
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
18.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 8Хаддерсфилд Таун0 : 2Ноттингем Форест
17.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 42Ноттингем Форест0 : 2Хаддерсфилд Таун
25.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 3Хаддерсфилд Таун1 : 0Ноттингем Форест
28.06.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 39Ноттингем Форест3 : 1Хаддерсфилд Таун
21.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 23Хаддерсфилд Таун2 : 1Ноттингем Форест
08.04.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 41Ноттингем Форест2 : 0Хаддерсфилд Таун
26.12.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 23Хаддерсфилд Таун2 : 1Ноттингем Форест
13.02.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 31Ноттингем Форест0 : 2Хаддерсфилд Таун
24.09.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 9Хаддерсфилд Таун1 : 1Ноттингем Форест
11.04.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 42Ноттингем Форест0 : 1Хаддерсфилд Таун

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close