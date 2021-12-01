Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 30.12.2021
Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Главные тренеры
|Рик Карлайл
|Джеймс Боррего
История личных встреч
|20.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 118
|21.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 122
|19.05.2021
|НБА - плей-офф
|Квалификация
|144 : 117
|03.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 114
|30.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 105
|28.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 116
|26.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 80
|07.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 115
|16.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 85
|06.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 120