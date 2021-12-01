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Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 30.12.2021

Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Индиана Пэйсерс Шарлотт Хорнетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Главные тренеры
СШАРик Карлайл
СШАДжеймс Боррего
История личных встреч
20.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс121 : 118Индиана Пэйсерс
21.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс123 : 122Индиана Пэйсерс
19.05.2021 НБА - плей-офф Квалификация Индиана Пэйсерс144 : 117Шарлотт Хорнетс
03.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс97 : 114Шарлотт Хорнетс
30.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс108 : 105Индиана Пэйсерс
28.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс106 : 116Индиана Пэйсерс
26.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс119 : 80Шарлотт Хорнетс
07.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс104 : 115Индиана Пэйсерс
16.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс107 : 85Шарлотт Хорнетс
06.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс122 : 120Индиана Пэйсерс

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