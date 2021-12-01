Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 02.01.2022
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
02 января 2022, воскресенье. 23:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс, которое состоится 02 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Ник Нёрс
|Том Тибодо
История личных встреч
|11.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 87
|02.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 113
|24.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 103
|12.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 96
|01.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 83
|25.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 118
|28.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 98
|29.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 117
|19.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 92
|10.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 104