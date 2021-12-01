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Лос-Анджелес Кингз - Филадельфия Флайерз 02 Января прямая трансляция

Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
02 января 2022, воскресенье. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз Филадельфия Флайерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 02 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
КанадаТодд Маклеллан
КанадаМайк Йео (и.о.)
История личных встреч
19.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 1Лос-Анджелес Кингз
01.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 3Филадельфия Флайерз
08.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 3 БЛос-Анджелес Кингз
02.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 5Филадельфия Флайерз
19.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 4Лос-Анджелес Кингз
06.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 0Филадельфия Флайерз
04.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 1 ОТЛос-Анджелес Кингз
15.10.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 4Филадельфия Флайерз
03.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 1Филадельфия Флайерз
18.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 3 БЛос-Анджелес Кингз

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