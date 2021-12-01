Лос-Анджелес Кингз - Филадельфия Флайерз 02 Января прямая трансляция
Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
02 января 2022, воскресенье. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 02 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Майк Йео (и.о.)
История личных встреч
|19.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|02.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|19.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|04.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 ОТ
|15.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|18.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б