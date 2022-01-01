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Флорида Пантерз - Калгари Флэймз 05 Января прямая трансляция

Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
05 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз Калгари Флэймз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Калгари Флэймз, которое состоится 05 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
КанадаДэррил Саттер
История личных встреч
02.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз0 : 3Калгари Флэймз
25.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 5 БФлорида Пантерз
15.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2 БКалгари Флэймз
12.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3Флорида Пантерз
18.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 6Флорида Пантерз
13.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Калгари Флэймз
25.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Калгари Флэймз
18.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 2Флорида Пантерз
14.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 0Флорида Пантерз
11.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3Калгари Флэймз

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