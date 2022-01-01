Каролина Харрикейнз - Ванкувер Кэнакс 15 Января прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
15 января 2022, суббота. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 15 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Брюс Будро
История личных встреч
|13.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|02.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|13.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0 ОТ
|24.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|10.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|10.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|14.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 6
|17.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|16.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ