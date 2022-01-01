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Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мэйпл Лифс 23 Января прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
23 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс Торонто Мэйпл Лифс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 23 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
КанадаБарри Тротц
КанадаШелдон Киф
История личных встреч
22.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 3Торонто Мэйпл Лифс
05.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 0Нью-Йорк Айлендерс
14.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 4Торонто Мэйпл Лифс
02.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 2Торонто Мэйпл Лифс
01.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс6 : 1Торонто Мэйпл Лифс
30.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс0 : 4Нью-Йорк Айлендерс
31.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 5Торонто Мэйпл Лифс
23.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
01.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 0Нью-Йорк Айлендерс
15.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 1Нью-Йорк Айлендерс
Турнирная таблица
Команда Игры Очки
1 Флорида Пантерз 41 61
2 Тампа-Бэй Лайтнинг 42 59
3 Каролина Харрикейнз 37 56
4 Нью-Йорк Рейнджерс 41 56
5 Питтсбург Пингвинз 40 55
6 Вашингтон Кэпиталз 41 53
7 Торонто Мэйпл Лифс 37 51
8 Бостон Брюинз 37 48
9 Детройт Ред Уингз 41 42
10 Коламбус Блю Джекетс 38 37
11 Нью-Йорк Айлендерс 33 34
12 Филадельфия Флайерз 40 34
13 Нью-Джерси Дэвилз 38 33
14 Баффало Сэйбрз 40 31
15 Оттава Сенаторз 33 24
16 Монреаль Канадиенс 39 22

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