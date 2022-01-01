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Порту - Фамаликан 23 Января прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
23 января 2022, воскресенье. 23:30 МСК. Португалия - Примейра, 19-й тур
Главный судья: Руй Мануэл Гомеш Кошта (Порту, Португалия);
Порту Фамаликан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Фамаликан, которое состоится 23 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
15.08.2021 Португалия - Примейра Тур 2 Фамаликан1 : 2Порту
30.04.2021 Португалия - Примейра Тур 30 Порту3 : 2Фамаликан
09.01.2021 Португалия - Примейра Тур 13 Фамаликан1 : 4Порту
03.06.2020 Португалия - Примейра Тур 25 Фамаликан2 : 1Порту
27.10.2019 Португалия - Примейра Тур 8 Порту3 : 0Фамаликан

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