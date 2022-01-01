Порту - Фамаликан 23 Января прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
23 января 2022, воскресенье. 23:30 МСК. Португалия - Примейра, 19-й тур
Главный судья: Руй Мануэл Гомеш Кошта (Порту, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Фамаликан, которое состоится 23 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|15.08.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|1 : 2
|30.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|3 : 2
|09.01.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|1 : 4
|03.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|2 : 1
|27.10.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|3 : 0