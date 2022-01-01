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Панатинаикос - Астерас 29 Января прямая трансляция

Стадион: Апостолос Николаидис (Афины, Греция), вместимость: 16620
29 января 2022, суббота. 16:00 МСК. Греция - Суперлига, Суперлига. 20-й тур
Панатинаикос Астерас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Астерас, которое состоится 29 Января 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Греция - Суперлига, Суперлига. 20-й тур, оно проводится на стадионе: Апостолос Николаидис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панатинаикос
Афины
Астерас
Триполи
Главные тренеры
Сербия Иван Йованович
Сербия Милан Раставац
История личных встреч
23.10.2021 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 7 Астерас2 : 1Панатинаикос
05.05.2021 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. Тур 7 Панатинаикос2 : 2Астерас
21.03.2021 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Астерас2 : 2Панатинаикос
03.01.2021 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 14 Панатинаикос0 : 0Астерас
13.09.2020 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 1 Астерас1 : 0Панатинаикос
22.02.2020 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 25 Астерас1 : 1Панатинаикос
01.12.2019 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 12 Панатинаикос1 : 0Астерас
16.02.2019 Греция - Суперлига Тур 21 Панатинаикос1 : 0Астерас
06.10.2018 Греция - Суперлига Тур 6 Астерас1 : 1Панатинаикос
10.03.2018 Греция - Суперлига Тур 25 Панатинаикос1 : 1Астерас
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Плей-офф чемпионов
Олимпиакос18 46
2
Плей-офф чемпионов
ПАОК18 37
3
Плей-офф чемпионов
АЕК Афины18 36
4
Плей-офф чемпионов
Панатинаикос18 30
5
Плей-офф чемпионов
ПАС19 27
6
Плей-офф чемпионов
Астерас18 26
7
Переходной турнир
ОФИ19 26
8
Переходной турнир
Арис18 23
9
Переходной турнир
Панетоликос18 21
10
Переходной турнир
Волос18 21
11
Переходной турнир
Ламия18 15
12
Переходной турнир
Ионикос18 14
13
Переходной турнир
Атромитос17 10
14
Переходной турнир
Аполлон Смирнис17 9

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