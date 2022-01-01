Панатинаикос - Астерас 29 Января прямая трансляция
Стадион: Апостолос Николаидис (Афины, Греция), вместимость: 16620
29 января 2022, суббота. 16:00 МСК. Греция - Суперлига, Суперлига. 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Астерас, которое состоится 29 Января 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Греция - Суперлига, Суперлига. 20-й тур, оно проводится на стадионе: Апостолос Николаидис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Панатинаикос
Афины
Астерас
Триполи
Главные тренеры
|Иван Йованович
|Милан Раставац
История личных встреч
|23.10.2021
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 7
|2 : 1
|05.05.2021
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. Тур 7
|2 : 2
|21.03.2021
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. Тур 1
|2 : 2
|03.01.2021
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 14
|0 : 0
|13.09.2020
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 1
|1 : 0
|22.02.2020
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 25
|1 : 1
|01.12.2019
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 12
|1 : 0
|16.02.2019
|Греция - Суперлига
|Тур 21
|1 : 0
|06.10.2018
|Греция - Суперлига
|Тур 6
|1 : 1
|10.03.2018
|Греция - Суперлига
|Тур 25
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Плей-офф чемпионов
|Олимпиакос
|18
|46
| 2
Плей-офф чемпионов
|ПАОК
|18
|37
| 3
Плей-офф чемпионов
|АЕК Афины
|18
|36
| 4
Плей-офф чемпионов
|Панатинаикос
|18
|30
| 5
Плей-офф чемпионов
|ПАС
|19
|27
| 6
Плей-офф чемпионов
|Астерас
|18
|26
| 7
Переходной турнир
|ОФИ
|19
|26
| 8
Переходной турнир
|Арис
|18
|23
| 9
Переходной турнир
|Панетоликос
|18
|21
| 10
Переходной турнир
|Волос
|18
|21
| 11
Переходной турнир
|Ламия
|18
|15
| 12
Переходной турнир
|Ионикос
|18
|14
| 13
Переходной турнир
|Атромитос
|17
|10
| 14
Переходной турнир
|Аполлон Смирнис
|17
|9