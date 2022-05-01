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Эвертон - Кристал Пэлас 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
19 мая 2022, четверг. 21:45 МСК. Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Эвертон
Кристал Пэлас

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Кристал Пэлас, которое состоится 19 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эвертон
      Ливерпуль
      Кристал Пэлас
      Лондон
      Главные тренеры
      Англия Фрэнк Лэмпард
      Франция Патрик Виейра
      История личных встреч
      20.03.2022 Кубок Англии 1/4 финала Кристал Пэлас4 : 0Эвертон
      12.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 16 Кристал Пэлас3 : 1Эвертон
      05.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Эвертон1 : 1Кристал Пэлас
      26.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Кристал Пэлас1 : 2Эвертон
      08.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Эвертон3 : 1Кристал Пэлас
      10.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Кристал Пэлас0 : 0Эвертон
      27.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Кристал Пэлас0 : 0Эвертон
      21.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Эвертон2 : 0Кристал Пэлас
      10.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 27 Эвертон3 : 1Кристал Пэлас
      18.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 12 Кристал Пэлас2 : 2Эвертон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити37286396-249081,1
      2
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль37278291-258980,2
      3
      Лига чемпионов
      		Челси362010673-317064,8
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур372151164-406861,3
      5
      Лига Европы
      		Арсенал372131356-476659,5
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3716101157-565852,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вест Хэм Юнайтед371681359-485650,5
      8 Вулверхэмптон371561637-405145,9
      9 Лестер Сити361391457-574844,4
      10 Брайтон энд Хоув Альбион3711151139-434843,2
      11 Брентфорд371371747-544641,4
      12 Ньюкасл Юнайтед3712101542-614641,4
      13 Кристал Пэлас3610151147-434541,7
      14 Астон Вилла361351849-504440,7
      15 Саутгемптон379131542-634036,0
      16 Эвертон361062039-593633,3
      17 Лидс Юнайтед378111840-783531,5
      18
      Зона вылета
      		Бёрнли367131632-503431,5
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд37652633-752320,7
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити37572523-792219,8

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