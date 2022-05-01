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Аталанта - Эмполи 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
21 Мая 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Аталанта
Эмполи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Эмполи, которое состоится 21 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аталанта
      Бергамо
      Эмполи
      Эмполи
      Главные тренеры
      Италия Джан Пьеро Гасперини
      Италия Аурелио Андреацолли
      История личных встреч
      17.10.2021 Италия - Серия А Тур 8 Эмполи1 : 4Аталанта
      15.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 Аталанта0 : 0Эмполи
      25.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Эмполи3 : 2Аталанта
      21.05.2017 Италия - Серия А Тур 37 Эмполи0 : 1Аталанта
      20.12.2016 Италия - Серия А Тур 18 Аталанта2 : 1Эмполи
      07.02.2016 Италия - Серия А Тур 24 Аталанта0 : 0Эмполи
      24.09.2015 Италия - Серия А Тур 5 Эмполи0 : 1Аталанта
      26.04.2015 Италия - Серия А Тур 32 Аталанта2 : 2Эмполи
      30.11.2014 Италия - Серия А Тур 13 Эмполи0 : 0Аталанта
      16.03.2008 Италия - Серия А Тур 28 Аталанта4 : 1Эмполи
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан37258466-318374,8
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М37249481-328173,0
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи37237771-317668,5
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус372010757-357063,1
      5
      Лига Европы
      		Лацио371891074-556356,8
      6
      Лига Европы
      		Рома371791156-436054,1
      7
      Лига конференций
      		Фиорентина371851457-515953,2
      8 Аталанта3716111065-475953,2
      9 Верона3714101362-565246,8
      10 Торино3713111346-385045,0
      11 Сассуоло3713111364-635045,0
      12 Удинезе3710141357-584439,6
      13 Болонья3711101643-554338,7
      14 Эмполи379111749-703834,2
      15 Сампдория371062146-603632,4
      16 Специя371062141-683632,4
      17 Салернитана377102033-743127,9
      18
      Зона вылета
      		Кальяри376112034-682926,1
      19
      Зона вылета
      		Дженоа374161727-592825,2
      20
      Зона вылета
      		Венеция37682334-692623,4

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