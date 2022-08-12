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Неман - Слуцк 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
12 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Неман
Слуцк

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Слуцк, которое состоится 12 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Неман
      Гродно
      Слуцк
      Слуцк
      Главные тренеры
      БеларусьИгорь Николаевич Ковалевич
      БеларусьАлександр Вячеславович Бразевич
      История личных встреч
      02.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Слуцк0 : 0Неман
      24.07.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Неман1 : 0Слуцк
      21.03.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Слуцк1 : 1Неман
      22.11.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 29 Неман1 : 0Слуцк
      19.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Слуцк0 : 1Неман
      01.12.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Слуцк2 : 1Неман
      13.07.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Неман0 : 0Слуцк
      20.07.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Неман0 : 3Слуцк
      05.04.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Слуцк1 : 1Неман
      12.08.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Слуцк1 : 2Неман
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ1695231-103266,7
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Ислочь1694327-183164,6
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1594229-103168,9
      4 Динамо Мн1484223-142866,7
      5 Шахтёр С1483318-92764,3
      6 Минск1682628-252654,2
      7 Гомель1674522-182552,1
      8 Славия-Мозырь1572625-252351,1
      9 Торпедо-БелАЗ1663717-192143,8
      10 Неман1548321-212044,4
      11 Слуцк1646619-271837,5
      12 Белшина1645721-261735,4
      13 Арсенал1634912-241327,1
      14
      Стыковая зона
      		Витебск1625913-261122,9
      15
      Зона вылета
      		Днепр М16231117-35918,8
      16
      Зона вылета
      		Динамо-Брест1514109-25715,6

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