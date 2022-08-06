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Саутгемптон - Лидс 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
13 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия)
Саутгемптон
Лидс Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Лидс Юнайтед, которое состоится 13 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Саутгемптон
      Саутгемптон
      Лидс Юнайтед
      Лидс
      Главные тренеры
      АвстрияРальф Хазенхюттль
      СШАДжесси Марш
      История личных встреч
      02.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 31 Лидс Юнайтед1 : 1Саутгемптон
      16.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 8 Саутгемптон1 : 0Лидс Юнайтед
      18.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 37 Саутгемптон0 : 2Лидс Юнайтед
      23.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Лидс Юнайтед3 : 0Саутгемптон
      30.10.2012 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Лидс Юнайтед3 : 0Саутгемптон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур11004-13100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Арсенал11002-03100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Борнмут11002-03100,0
      4
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити11002-03100,0
      5
      Лига Европы
      		Ньюкасл Юнайтед11002-03100,0
      6 Брайтон энд Хоув Альбион11002-13100,0
      7 Лидс Юнайтед11002-13100,0
      8 Челси11001-03100,0
      9 Брентфорд10102-2133,3
      10 Ливерпуль10102-2133,3
      11 Лестер Сити10102-2133,3
      12 Фулхэм10102-2133,3
      13 Вулверхэмптон10011-200,0
      14 Манчестер Юнайтед10011-200,0
      15 Эвертон10010-100,0
      16 Астон Вилла10010-200,0
      17 Вест Хэм Юнайтед10010-200,0
      18
      Зона вылета
      		Кристал Пэлас10010-200,0
      19
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест10010-200,0
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон10011-400,0

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