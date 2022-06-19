Ислочь - Динамо-Брест 13 Августа прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
13 Августа 2022 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Динамо-Брест, которое состоится 13 Августа 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Динамо-Брест
Брест
Главные тренеры
|Артём Александрович Радьков
|Сергей Петрович Ковальчук
История личных встреч
|02.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|2 : 2
|23.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 27
|1 : 0
|13.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 12
|1 : 1
|25.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|2 : 0
|12.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|3 : 1
|15.03.2020
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 0 3 : 5
|10.03.2020
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 0
|10.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|1 : 1
|29.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|5 : 1
|03.11.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 27
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|16
|9
|5
|2
|31-10
|32
|66,7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|16
|9
|4
|3
|27-18
|31
|64,6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|15
|9
|4
|2
|29-10
|31
|68,9
|4
|Динамо Мн
|14
|8
|4
|2
|23-14
|28
|66,7
|5
|Шахтёр С
|14
|8
|3
|3
|18-9
|27
|64,3
|6
|Минск
|16
|8
|2
|6
|28-25
|26
|54,2
|7
|Гомель
|16
|7
|4
|5
|22-18
|25
|52,1
|8
|Славия-Мозырь
|15
|7
|2
|6
|25-25
|23
|51,1
|9
|Торпедо-БелАЗ
|16
|6
|3
|7
|17-19
|21
|43,8
|10
|Неман
|15
|4
|8
|3
|21-21
|20
|44,4
|11
|Слуцк
|16
|4
|6
|6
|19-27
|18
|37,5
|12
|Белшина
|16
|4
|5
|7
|21-26
|17
|35,4
|13
|Арсенал
|16
|3
|4
|9
|12-24
|13
|27,1
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|16
|2
|5
|9
|13-26
|11
|22,9
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|16
|2
|3
|11
|17-35
|9
|18,8
| 16
Зона вылета
|Динамо-Брест
|15
|1
|4
|10
|9-25
|7
|15,6