14:11 ()
Свернуть список

Металлист - Шахтёр 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
01 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 5-й тур
Металлист
Шахтёр Д

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист - Шахтёр Д, которое состоится 01 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Металлист
      Харьков
      Шахтёр Д
      Донецк
      Главные тренеры
      ХорватияИгор Йовичевич
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д43104-11083,3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Колос53115-31066,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Верес53116-51066,7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Днепр-133008-09100,0
      5 Заря Л430110-8975,0
      6 Металлист 192552215-5853,3
      7 Металлист42116-4758,3
      8 Александрия42115-5758,3
      9 Львов41123-4433,3
      10 Рух В51136-8426,7
      11 Минай41124-5433,3
      12 Динамо К31023-6333,3
      13 Ингулец40224-6216,7
      14 Черноморец40222-4216,7
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс40130-318,3
      16
      Зона вылета
      		Ворскла40134-818,3

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close