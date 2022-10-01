Энергетик-БГУ - БАТЭ 29 Октября прямая трансляция
Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
29 Октября 2022 года в 13:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 28-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - БАТЭ, которое состоится 29 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
БАТЭ
Борисов
Главные тренеры
|Павел Петрович Родненок
|Александр Сергеевич Михайлов
История личных встреч
|03.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|1 : 1
|22.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 20
|1 : 1
|17.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|2 : 1
|04.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|0 : 1
|19.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|3 : 1
|11.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|4 : 1
|06.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|0 : 4
|11.07.2018
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр С
|26
|17
|4
|5
|47-15
|55
|70,5
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|26
|16
|6
|4
|43-20
|54
|69,2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|26
|14
|10
|2
|42-18
|52
|66,7
|4
|БАТЭ
|27
|13
|11
|3
|44-19
|50
|61,7
|5
|Ислочь
|27
|14
|5
|8
|43-30
|47
|58,0
|6
|Гомель
|27
|12
|6
|9
|34-31
|42
|51,9
|7
|Торпедо-БелАЗ
|27
|11
|8
|8
|34-28
|41
|50,6
|8
|Минск
|27
|11
|7
|9
|43-39
|40
|49,4
|9
|Неман
|27
|8
|12
|7
|35-33
|36
|44,4
|10
|Слуцк
|27
|7
|9
|11
|25-39
|30
|37,0
|11
|Славия-Мозырь
|27
|8
|6
|13
|32-44
|30
|37,0
|12
|Белшина
|27
|6
|11
|10
|35-42
|29
|35,8
|13
|Динамо-Брест
|26
|5
|9
|12
|25-37
|24
|30,8
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|27
|4
|8
|15
|22-41
|20
|24,7
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|27
|4
|7
|16
|17-40
|19
|23,5
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|27
|3
|3
|21
|21-66
|12
|14,8