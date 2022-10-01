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Энергетик-БГУ - БАТЭ 29 Октября прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
29 Октября 2022 года в 13:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 28-й тур
Энергетик-БГУ
БАТЭ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - БАТЭ, которое состоится 29 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Энергетик-БГУ
      Минск
      БАТЭ
      Борисов
      Главные тренеры
      Беларусь Павел Петрович Родненок
      Беларусь Александр Сергеевич Михайлов
      История личных встреч
      03.07.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 13 БАТЭ1 : 1Энергетик-БГУ
      22.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Энергетик-БГУ1 : 1БАТЭ
      17.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 5 БАТЭ2 : 1Энергетик-БГУ
      04.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 16 БАТЭ0 : 1Энергетик-БГУ
      19.03.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Энергетик-БГУ3 : 1БАТЭ
      11.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 17 БАТЭ4 : 1Энергетик-БГУ
      06.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Энергетик-БГУ0 : 4БАТЭ
      11.07.2018 Кубок Беларуси 1/16 финала Энергетик-БГУ1 : 2 ДВБАТЭ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр С26174547-155570,5
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ26166443-205469,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн261410242-185266,7
      4 БАТЭ271311344-195061,7
      5 Ислочь27145843-304758,0
      6 Гомель27126934-314251,9
      7 Торпедо-БелАЗ27118834-284150,6
      8 Минск27117943-394049,4
      9 Неман27812735-333644,4
      10 Слуцк27791125-393037,0
      11 Славия-Мозырь27861332-443037,0
      12 Белшина276111035-422935,8
      13 Динамо-Брест26591225-372430,8
      14
      Стыковая зона
      		Витебск27481522-412024,7
      15
      Зона вылета
      		Арсенал27471617-401923,5
      16
      Зона вылета
      		Днепр М27332121-661214,8

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