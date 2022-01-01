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Зенит - Спартак М 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
27 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Зенит
Спартак М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Спартак М, которое состоится 27 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Спартак М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияСергей Богданович Семак
      ИспанияГильермо Абаскаль
      История личных встреч
      29.09.2022 Фонбет Кубок России Группа B Спартак М3 : 0Зенит
      04.09.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Спартак М1 : 2Зенит
      09.07.2022 Суперкубок России Финал Зенит4 : 0Спартак М
      15.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Спартак М1 : 1Зенит
      24.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Зенит7 : 1Спартак М
      16.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Зенит3 : 1Спартак М
      03.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Спартак М1 : 1Зенит
      19.07.2020 Кубок России 1/2 финала Зенит2 : 1Спартак М
      01.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Зенит1 : 0Спартак М
      01.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Спартак М0 : 1Зенит
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Зенит» — «Спартак». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар5 10
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород5 10
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Локомотив М5 8
      4 Химки5 2
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М5 12
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов5 9
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит5 9
      4 Факел5 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат5 9
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Оренбург5 8
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Динамо М5 7
      4 Ростов5 6
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал6 14
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА6 13
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М6 7
      4 Сочи6 2

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