Зенит - Спартак М 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
27 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Спартак М, которое состоится 27 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|29.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|04.09.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 2
|09.07.2022
|Суперкубок России
|Финал
|4 : 0
|15.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 1
|24.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|7 : 1
|16.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|3 : 1
|03.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 1
|19.07.2020
|Кубок России
|1/2 финала
|2 : 1
|01.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 0
|01.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Зенит» — «Спартак». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|5
|10
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|5
|10
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Локомотив М
|5
|8
|4
|Химки
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|5
|12
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|5
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|5
|9
|4
|Факел
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|5
|9
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Оренбург
|5
|8
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Динамо М
|5
|7
|4
|Ростов
|5
|6
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|6
|14
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|6
|13
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|6
|7
|4
|Сочи
|6
|2