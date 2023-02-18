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Сельта - Альмерия 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
02 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Сельта
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Альмерия, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Альмерия
Альмерия
13ИспанияврИван Вильяр
2ИспаниязщУго Мальо
15ГаназщДжозеф Айду
4ИспаниязщУнай Нуньес
17ИспанияпзХавьер Галан
8ИспанияпзФран Бельтран
24ИспанияпзГабриэль Вейга
11АргентинапзФранко Серви
7ИспаниянпКарлес Сайоль
10ИспаниянпЯго Аспас
22ШвейцариянпХарис Сеферович
13ИспанияврФернандо Мартинес
21Испаниязщ Чуми
19БразилиязщРодриго Эли
22СербиязщСрджан Бабич
20ИспаниязщАлекс Сентельес
6Испанияпз Сезар
3ИспанияпзГонсало Мелеро
5АргентинапзЛукас Робертоне
16КолумбияпзЛуис Суарес
12БразилиянпЛео Баптистау
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
Главные тренеры
ПортугалияКарлуш Карвальял
ИспанияХоан Руби
История личных встреч
29.10.2022 Испания - Примера Тур 12 Альмерия3 : 1Сельта
17.12.2015 Кубок Испании 1/16 финала Сельта1 : 0Альмерия
02.12.2015 Кубок Испании 1/16 финала Альмерия1 : 3Сельта
04.05.2015 Испания - Примера Тур 35 Альмерия2 : 2Сельта
19.12.2014 Испания - Примера Тур 16 Сельта0 : 1Альмерия
20.04.2014 Испания - Примера Тур 34 Альмерия2 : 4Сельта
30.11.2013 Испания - Примера Тур 15 Сельта3 : 1Альмерия
29.11.2012 Кубок Испании 1/16 финала Сельта3 : 0 ДВАльмерия
31.10.2012 Кубок Испании 1/16 финала Альмерия2 : 0Сельта
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона27 23 2 2 53-9 71 87.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид26 17 5 4 51-21 56 71.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М26 15 6 5 42-19 51 65.4
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад26 14 6 6 35-24 48 61.5
5
Лига Европы
Бетис26 13 6 7 34-26 45 57.7
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал26 12 5 9 32-24 41 52.6
7 Атлетик Б27 10 7 10 36-28 37 45.7
8 Райо Вальекано26 9 9 8 31-30 36 46.2
9 Осасуна27 9 8 10 22-27 35 43.2
10 Сельта26 9 7 10 32-35 34 43.6
11 Жирона27 9 7 11 42-42 34 42.0
12 Мальорка27 9 6 12 22-27 33 40.7
13 Севилья27 8 7 12 31-42 31 38.3
14 Хетафе27 7 9 11 27-34 30 37.0
15 Кадис27 6 10 11 21-40 28 34.6
16 Вальядолид26 8 4 14 20-38 28 35.9
17 Эспаньол27 6 9 12 33-44 27 33.3
18
Зона вылета
Валенсия26 7 5 14 28-31 26 33.3
19
Зона вылета
Альмерия26 7 5 14 30-45 26 33.3
20
Зона вылета
Эльче27 2 7 18 19-55 13 16.0

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