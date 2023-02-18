Сельта - Альмерия 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
02 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Альмерия, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Альмерия
Альмерия
|13
|вр
|Иван Вильяр
|2
|зщ
|Уго Мальо
|15
|зщ
|Джозеф Айду
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|17
|пз
|Хавьер Галан
|8
|пз
|Фран Бельтран
|24
|пз
|Габриэль Вейга
|11
|пз
|Франко Серви
|7
|нп
|Карлес Сайоль
|10
|нп
|Яго Аспас
|22
|нп
|Харис Сеферович
|13
|вр
|Фернандо Мартинес
|21
|зщ
|Чуми
|19
|зщ
|Родриго Эли
|22
|зщ
|Срджан Бабич
|20
|зщ
|Алекс Сентельес
|6
|пз
|Сезар
|3
|пз
|Гонсало Мелеро
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|16
|пз
|Луис Суарес
|12
|нп
|Лео Баптистау
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
|Хоан Руби
История личных встреч
|29.10.2022
|Испания - Примера
|Тур 12
|3 : 1
|17.12.2015
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|02.12.2015
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 3
|04.05.2015
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 2
|19.12.2014
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 1
|20.04.2014
|Испания - Примера
|Тур 34
|2 : 4
|30.11.2013
|Испания - Примера
|Тур 15
|3 : 1
|29.11.2012
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 0 ДВ
|31.10.2012
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|23
|2
|2
|53-9
|71
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|17
|5
|4
|51-21
|56
|71.8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|65.4
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|26
|14
|6
|6
|35-24
|48
|61.5
| 5
Лига Европы
|Бетис
|26
|13
|6
|7
|34-26
|45
|57.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|26
|12
|5
|9
|32-24
|41
|52.6
|7
|Атлетик Б
|27
|10
|7
|10
|36-28
|37
|45.7
|8
|Райо Вальекано
|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|46.2
|9
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|22-27
|35
|43.2
|10
|Сельта
|26
|9
|7
|10
|32-35
|34
|43.6
|11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|42.0
|12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|40.7
|13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|38.3
|14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|37.0
|15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|34.6
|16
|Вальядолид
|26
|8
|4
|14
|20-38
|28
|35.9
|17
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|33.3
| 19
Зона вылета
|Альмерия
|26
|7
|5
|14
|30-45
|26
|33.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|27
|2
|7
|18
|19-55
|13
|16.0