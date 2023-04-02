Лилль - Лорьян 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
02 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Лорьян, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Лорьян
Лорьян
|30
|вр
|Люка Шевалье
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|20
|пз
|Анхель Гомес
|11
|пз
|Адам Уна
|10
|пз
|Реми Кабелла
|22
|нп
|Тимоти Веа
|7
|нп
|Жонатан Бамба
|9
|нп
|Jonathan David
|1
|вр
|Вито Манноне
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|25
|зщ
|Венсан Ле Гофф
|37
|пз
|Тео Ле Брис
|18
|пз
|Бамо Мейте
|19
|пз
|Лоран Абергель
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|14
|пз
|Ромен Февр
|80
|пз
|Энцо Ле Фе
|22
|нп
|Йоанн Катлин
|11
|нп
|Ahmadou Bamba Dieng
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Паулу Фонсека
|Паулу Фонсека
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 1
|19.01.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|3 : 1
|10.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|2 : 1
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 4
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|4 : 0
|04.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 1
|17.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 0
|30.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 1
|12.12.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|3 : 0
|17.01.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|21
|3
|4
|68-28
|66
|78.6
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|69.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|28
|16
|9
|3
|47-21
|57
|67.9
| 4
Лига Европы
|Монако
|28
|16
|6
|6
|57-37
|54
|64.3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|28
|15
|5
|8
|47-29
|50
|59.5
|6
|Лилль
|28
|14
|7
|7
|51-36
|49
|58.3
|7
|Ницца
|28
|11
|11
|6
|37-25
|44
|52.4
|8
|Лорьян
|28
|12
|8
|8
|41-37
|44
|52.4
|9
|Реймс
|28
|10
|13
|5
|36-28
|43
|51.2
|10
|Лион
|28
|11
|8
|9
|43-32
|41
|48.8
|11
|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
|37
|42.5
|12
|Тулуза
|28
|10
|5
|13
|43-48
|35
|41.7
|13
|Клермон
|28
|9
|7
|12
|27-40
|34
|40.5
|14
|Нант
|28
|6
|12
|10
|30-37
|30
|35.7
|15
|Страсбург
|28
|5
|11
|12
|34-46
|26
|31.0
|16
|Брест
|28
|5
|9
|14
|30-46
|24
|28.6
| 17
Зона вылета
|Осер
|28
|5
|8
|15
|23-51
|23
|27.4
| 18
Зона вылета
|Труа
|28
|4
|9
|15
|38-61
|21
|25.0
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|28
|6
|3
|19
|20-50
|21
|25.0
| 20
Зона вылета
|Анже
|28
|2
|4
|22
|21-63
|10
|11.9