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Лилль - Лорьян 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
02 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Лилль
Лорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Лорьян, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Лорьян
Лорьян
30ФранцияврЛюка Шевалье
6ПортугалиязщЖозе Фонте
4Бразилиязщ Алешандро
5ШвециязщГабриэль Гудмундссон
21ФранцияпзБенжамен Андре
20АнглияпзАнхель Гомес
11АлжирпзАдам Уна
10ФранцияпзРеми Кабелла
22СШАнпТимоти Веа
7ФранциянпЖонатан Бамба
9КанаданпJonathan David
1ИталияврВито Манноне
3ТунисзщМонтассар Тальби
25ФранциязщВенсан Ле Гофф
37ФранцияпзТео Ле Брис
18Кот-д'ИвуарпзБамо Мейте
19ФранцияпзЛоран Абергель
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
14ФранцияпзРомен Февр
80ФранцияпзЭнцо Ле Фе
22ФранциянпЙоанн Катлин
11СенегалнпAhmadou Bamba Dieng
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияПаулу Фонсека
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
02.10.2022 Франция - Лига 1 Тур 9 Лорьян2 : 1Лилль
19.01.2022 Франция - Лига 1 Тур 20 Лилль3 : 1Лорьян
10.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 5 Лорьян2 : 1Лилль
21.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 26 Лорьян1 : 4Лилль
22.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 11 Лилль4 : 0Лорьян
04.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 23 Лилль0 : 1Лорьян
17.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 5 Лорьян1 : 0Лилль
30.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 36 Лорьян0 : 1Лилль
12.12.2015 Франция - Лига 1 Тур 18 Лилль3 : 0Лорьян
17.01.2015 Франция - Лига 1 Тур 21 Лорьян1 : 0Лилль
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ28 21 3 4 68-28 66 78.6
2
Лига чемпионов
Марсель29 18 6 5 54-29 60 69.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс28 16 9 3 47-21 57 67.9
4
Лига Европы
Монако28 16 6 6 57-37 54 64.3
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн28 15 5 8 47-29 50 59.5
6 Лилль28 14 7 7 51-36 49 58.3
7 Ницца28 11 11 6 37-25 44 52.4
8 Лорьян28 12 8 8 41-37 44 52.4
9 Реймс28 10 13 5 36-28 43 51.2
10 Лион28 11 8 9 43-32 41 48.8
11 Монпелье29 11 4 14 45-48 37 42.5
12 Тулуза28 10 5 13 43-48 35 41.7
13 Клермон28 9 7 12 27-40 34 40.5
14 Нант28 6 12 10 30-37 30 35.7
15 Страсбург28 5 11 12 34-46 26 31.0
16 Брест28 5 9 14 30-46 24 28.6
17
Зона вылета
Осер28 5 8 15 23-51 23 27.4
18
Зона вылета
Труа28 4 9 15 38-61 21 25.0
19
Зона вылета
Аяччо28 6 3 19 20-50 21 25.0
20
Зона вылета
Анже28 2 4 22 21-63 10 11.9

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