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Монца - Лацио 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
02 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Монца
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Лацио, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Лацио
Рим
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
4Бразилиязщ Марлон
3ИспаниязщПабло Мари
5ИталиязщЛука Кальдирола
19ИталиязщСамуэле Биринделли
30БразилиязщКарлос Аугусто
12ИталияпзСтефано Сенси
7Экваториальная ГвинеяпзХосе Мачин
84ИталиянпПатрик Чиурриа
17ИталиянпДжанлука Капрари
37ИталиянпАндреа Петанья
94ИталияврИван Проведель
15ИталиязщНиколо Казале
13ИталиязщАлессио Романьоли
23АлбаниязщЭльсеид Хюсай
29ИталияпзМануэль Лаццари
21СербияпзСергей Милинкович-Савич
32ИталияпзДанило Катальди
10ИспанияпзЛуис Альберто
20ИталияпзМаттиа Цаканьи
7БразилиянпФелипе Андерсон
17ИталиянпЧиро Иммобиле
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
История личных встреч
10.11.2022 Италия - Серия А Тур 14 Лацио1 : 0Монца
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи27 23 2 2 64-16 71 87.7
2
Лига чемпионов
Лацио27 15 7 5 42-19 52 64.2
3
Лига чемпионов
Интер М27 16 2 9 47-31 50 61.7
4
Лига чемпионов
Аталанта28 14 6 8 47-32 48 57.1
5
Лига Европы
Милан27 14 6 7 44-36 48 59.3
6
Квалификация Лиги конференций
Рома27 14 5 8 35-26 47 58.0
7 Ювентус27 17 5 5 45-22 41 -15 50.6
8 Удинезе27 9 11 7 37-31 38 46.9
9 Фиорентина27 10 7 10 32-31 37 45.7
10 Болонья27 10 7 10 33-36 37 45.7
11 Торино27 10 7 10 29-33 37 45.7
12 Сассуоло27 10 6 11 35-40 36 44.4
13 Монца27 9 7 11 32-37 34 42.0
14 Эмполи27 6 10 11 24-36 28 34.6
15 Лечче27 6 9 12 24-32 27 33.3
16 Салернитана27 6 9 12 31-47 27 33.3
17 Специя27 5 9 13 23-43 24 29.6
18
Зона вылета
Верона27 4 7 16 22-41 19 23.5
19
Зона вылета
Сампдория27 3 6 18 16-44 15 18.5
20
Зона вылета
Кремонезе28 1 10 17 23-52 13 15.5

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