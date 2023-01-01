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США - Германия 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
27 Мая 2023 года в 18:20 (+03:00). ЧМ-2023, 1/2 финала
США
Германия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Германия, которое состоится 27 Мая 2023 года в 18:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Германия
Главные тренеры
СШАДэвид Куинн
ГерманияХарольд Крайс
История личных встреч
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия2 : 3США
13.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа A США3 : 2Германия
06.06.2021 ЧМ-2021 За 3-е место США6 : 1Германия
31.05.2021 ЧМ-2021 Группа B США2 : 0Германия
19.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Германия1 : 3США
07.05.2018 ЧМ-2018 Группа B США3 : 0Германия
05.05.2017 ЧМ-2017 Группа A США1 : 2Германия
15.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 6-й тур Германия3 : 2США
20.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. 7-й тур Германия4 : 5США
12.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 6-й тур США3 : 0Германия
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала США3 : 0
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 3 : 4 ОТСША
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США9 : 0
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США3 : 0
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США4 : 1
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала 1 : 3Германия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия5 : 0
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия7 : 2
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 4Германия
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 4 : 6Германия
Текстовая трансляция
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В четвёрку лучших команд мира попали североамериканцы и две европейские сенсации.Подводим итоги четвертьфиналов и рассказываем о полуфинальных парах: Мощнейший позор шведов и ожидание уникальной развязки. Итоги четвертьфиналов ЧМ по хоккею 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча чемпионата мира по хоккею: США — Германия. Начало встречи запланировано на 18:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка
QF1
 США
Чехия
3 : 0
QF2
 Швейцария
Германия
1 : 3
QF3
 Швеция
Латвия
1 : 3
QF4
 Канада
Финляндия
4 : 1
1/2 финала
Метка
SF2
 Канада
Латвия
27.05
SF1
 США
Германия
27.05
За 3-е место
Метка
F3
28.05
Финал
Метка
F1
28.05

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