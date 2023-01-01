США - Германия 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
27 Мая 2023 года в 18:20 (+03:00). ЧМ-2023, 1/2 финала
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Германия, которое состоится 27 Мая 2023 года в 18:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Германия
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Харольд Крайс
История личных встреч
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 3
|13.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа A
|3 : 2
|06.06.2021
|ЧМ-2021
|За 3-е место
|6 : 1
|31.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|2 : 0
|19.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|1 : 3
|07.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|3 : 0
|05.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|1 : 2
|15.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. 6-й тур
|3 : 2
|20.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. 7-й тур
|4 : 5
|12.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. 6-й тур
|3 : 0
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|3 : 0
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4 ОТ
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|9 : 0
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 0
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 1
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 3
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 0
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|7 : 2
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 4
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 6
Текстовая трансляция
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В четвёрку лучших команд мира попали североамериканцы и две европейские сенсации.Подводим итоги четвертьфиналов и рассказываем о полуфинальных парах: Мощнейший позор шведов и ожидание уникальной развязки. Итоги четвертьфиналов ЧМ по хоккею 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча чемпионата мира по хоккею: США — Германия. Начало встречи запланировано на 18:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
QF1
| США
Чехия
|3 : 0
QF2
| Швейцария
Германия
|1 : 3
QF3
| Швеция
Латвия
|1 : 3
QF4
| Канада
Финляндия
|4 : 1
1/2 финала
|Метка
SF2
| Канада
Латвия
|27.05
SF1
| США
Германия
|27.05
За 3-е место
|Метка
F3
|28.05
Финал
|Метка
F1
|28.05