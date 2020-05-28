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Хетафе - Осасуна 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
28 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Антонио Лаос (Валенсия, Испания);
Хетафе
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Осасуна, которое состоится 28 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Осасуна
Памплона
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
15ПарагвайзщОмар Альдерете
23СербиязщСтефан Митрович
4УругвайзщГастон Альварес
2Тогозщ Джене
9Испанияпз Порту
20СербияпзНеманья Максимович
5ИспанияпзЛуис Милья
7ИспаниянпХайме Мата
14ИспаниянпХуанми Латаса
25ИспанияврАйтор Фернандес
23ИспаниязщАридане Эрнандес
5ИспаниязщДавид Гарсия
20ИспаниязщМануэль Санчес
6ИспанияпзЛукас Торро
7ИспанияпзХон Монкайола
15ИспаниянпРубен Пенья
11ИспаниянпЭнрике Барха
22ИспаниянпАймар Орос
12МарокконпЭз Абде
9АргентинанпЧими Авила
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
18.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Осасуна0 : 2Хетафе
11.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Осасуна1 : 1Хетафе
19.12.2021 Испания - Примера 18-й тур Хетафе1 : 0Осасуна
03.04.2021 Испания - Примера 29-й тур Осасуна0 : 0Хетафе
19.09.2020 Испания - Примера 2-й тур Хетафе1 : 0Осасуна
05.07.2020 Испания - Примера 34-й тур Осасуна0 : 0Хетафе
10.11.2019 Испания - Примера 13-й тур Хетафе0 : 0Осасуна
09.02.2014 Испания - Примера 23-й тур Осасуна2 : 0Хетафе
15.09.2013 Испания - Примера 4-й тур Хетафе2 : 1Осасуна
11.05.2013 Испания - Примера 35-й тур Осасуна1 : 0Хетафе
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 0 : 1Хетафе
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Хетафе1 : 1
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 0Хетафе
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Хетафе1 : 0
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 1 : 0Хетафе
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Осасуна2 : 0
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 3 : 0Осасуна
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Осасуна3 : 1
06.05.2023 Кубок Испании Финал 2 : 1Осасуна
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 1 : 0Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона36 27 4 5 66-18 85 78.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид36 23 5 8 72-34 74 68.5
3
Лига чемпионов
Атлетико М36 22 7 7 66-30 73 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад36 20 8 8 48-32 68 63.0
5
Лига Европы
Вильярреал36 19 6 11 56-36 63 58.3
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис36 16 8 12 43-39 56 51.9
7 Осасуна36 14 8 14 34-39 50 46.3
8 Атлетик Б36 14 8 14 46-41 50 46.3
9 Жирона36 13 10 13 56-51 49 45.4
10 Севилья36 13 10 13 45-50 49 45.4
11 Мальорка36 13 8 15 34-40 47 43.5
12 Райо Вальекано36 12 10 14 43-49 46 42.6
13 Валенсия36 11 7 18 39-42 40 37.0
14 Сельта36 10 10 16 41-51 40 37.0
15 Альмерия36 11 6 19 46-62 39 36.1
16 Кадис36 9 11 16 28-52 38 35.2
17 Вальядолид36 11 5 20 33-63 38 35.2
18
Зона вылета
Хетафе36 9 11 16 32-44 38 35.2
19
Зона вылета
Эспаньол36 8 11 17 47-64 35 32.4
20
Зона вылета
Эльче36 4 9 23 28-66 21 19.4

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