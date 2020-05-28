Хетафе - Осасуна 28 Мая прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
28 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Антонио Лаос (Валенсия, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Осасуна, которое состоится 28 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|23
|зщ
|Стефан Митрович
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|2
|зщ
|Джене
|9
|пз
|Порту
|20
|пз
|Неманья Максимович
|5
|пз
|Луис Милья
|7
|нп
|Хайме Мата
|14
|нп
|Хуанми Латаса
|25
|вр
|Айтор Фернандес
|23
|зщ
|Аридане Эрнандес
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|20
|зщ
|Мануэль Санчес
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|15
|нп
|Рубен Пенья
|11
|нп
|Энрике Барха
|22
|нп
|Аймар Орос
|12
|нп
|Эз Абде
|9
|нп
|Чими Авила
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|11.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|19.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|03.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|19.09.2020
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|05.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 0
|10.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 0
|09.02.2014
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 0
|15.09.2013
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|11.05.2013
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Кубок Испании
|Финал
|2 : 1
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|36
|27
|4
|5
|66-18
|85
|78.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|36
|23
|5
|8
|72-34
|74
|68.5
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|36
|22
|7
|7
|66-30
|73
|67.6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|36
|20
|8
|8
|48-32
|68
|63.0
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|36
|19
|6
|11
|56-36
|63
|58.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|36
|16
|8
|12
|43-39
|56
|51.9
|7
|Осасуна
|36
|14
|8
|14
|34-39
|50
|46.3
|8
|Атлетик Б
|36
|14
|8
|14
|46-41
|50
|46.3
|9
|Жирона
|36
|13
|10
|13
|56-51
|49
|45.4
|10
|Севилья
|36
|13
|10
|13
|45-50
|49
|45.4
|11
|Мальорка
|36
|13
|8
|15
|34-40
|47
|43.5
|12
|Райо Вальекано
|36
|12
|10
|14
|43-49
|46
|42.6
|13
|Валенсия
|36
|11
|7
|18
|39-42
|40
|37.0
|14
|Сельта
|36
|10
|10
|16
|41-51
|40
|37.0
|15
|Альмерия
|36
|11
|6
|19
|46-62
|39
|36.1
|16
|Кадис
|36
|9
|11
|16
|28-52
|38
|35.2
|17
|Вальядолид
|36
|11
|5
|20
|33-63
|38
|35.2
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|36
|9
|11
|16
|32-44
|38
|35.2
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|36
|8
|11
|17
|47-64
|35
|32.4
| 20
Зона вылета
|Эльче
|36
|4
|9
|23
|28-66
|21
|19.4