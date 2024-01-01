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Альмерия - Севилья 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
11 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Альмерия
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Севилья, которое состоится 11 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Севилья
Севилья
25 Португалия вр Луиш Мануэл Максимиану
18 Испания зщ Марк Пубиль
3 Испания зщ Эдгар Гонсалес
16 Сербия зщ Александар Радованович
20 Испания зщ Алекс Сентельес
4 Гана пз Иддрису Баба
5 Аргентина пз Лукас Робертоне
19 Испания пз Серхио Аррибас
8 Испания пз Хонатан Виера
10 Испания нп Адриан Эмбарба
15 Гондурас нп Энтони Лосано
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
16 Испания зщ Хесус Навас
22 Франция зщ Луак Баде
4 Испания зщ Серхио Рамос
2 Испания зщ Кике Салас
18 Швейцария пз Джибриль Соу
24 Франция пз Бубакари Сумаре
21 Испания пз Оливер Торрес
20 Испания пз Исаак Ромеро
5 Аргентина нп Лукас Окампос
15 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
Испания Гаиска Гаритано
Испания Кике Санчес Флорес
История личных встреч
26.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Севилья5 : 1Альмерия
12.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Севилья2 : 1Альмерия
27.08.2022 Испания - Примера 3-й тур Альмерия2 : 1Севилья
02.02.2021 Кубок Испании 1/4 финала Альмерия0 : 1Севилья
17.05.2015 Испания - Примера 37-й тур Севилья2 : 1Альмерия
11.01.2015 Испания - Примера 18-й тур Альмерия0 : 2Севилья
09.03.2014 Испания - Примера 27-й тур Альмерия1 : 3Севилья
06.10.2013 Испания - Примера 8-й тур Севилья2 : 1Альмерия
01.05.2011 Испания - Примера 34-й тур Альмерия0 : 1Севилья
11.12.2010 Испания - Примера 15-й тур Севилья1 : 3Альмерия
01.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 1 : 0Альмерия
24.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Альмерия2 : 2
18.02.2024 Испания - Примера 25-й тур 1 : 1Альмерия
12.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Альмерия0 : 0
03.02.2024 Испания - Примера 23-й тур 2 : 1Альмерия
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Севилья3 : 2
25.02.2024 Испания - Примера 26-й тур 1 : 0Севилья
17.02.2024 Испания - Примера 25-й тур 0 : 0Севилья
11.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Севилья1 : 0
05.02.2024 Испания - Примера 23-й тур 1 : 2Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2869
2
Лига чемпионов
Жирона2862
3
Лига чемпионов
Барселона2861
4
Лига чемпионов
Атлетико М2855
5
Лига Европы
Атлетик Б2853
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2843
7 Бетис2742
8 Валенсия2740
9 Лас-Пальмас2837
10 Осасуна2836
11 Хетафе2835
12 Вильярреал2732
13 Алавес2832
14 Мальорка2827
15 Севилья2727
16 Райо Вальекано2826
17 Сельта2824
18
Зона вылета
Кадис2822
19
Зона вылета
Гранада2714
20
Зона вылета
Альмерия279

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