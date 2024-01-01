Альмерия - Севилья 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
11 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Севилья, которое состоится 11 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Севилья
Севилья
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|16
|зщ
|Александар Радованович
|20
|зщ
|Алекс Сентельес
|4
|пз
|Иддрису Баба
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|19
|пз
|Серхио Аррибас
|8
|пз
|Хонатан Виера
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|15
|нп
|Энтони Лосано
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|2
|зщ
|Кике Салас
|18
|пз
|Джибриль Соу
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|21
|пз
|Оливер Торрес
|20
|пз
|Исаак Ромеро
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
|Гаиска Гаритано
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|26.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|5 : 1
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|27.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 1
|02.02.2021
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 1
|17.05.2015
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|11.01.2015
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 2
|09.03.2014
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 3
|06.10.2013
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|01.05.2011
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|11.12.2010
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 3
|01.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|12.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|03.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 2
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|05.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|69
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|28
|62
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|61
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|28
|53
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|28
|43
|7
|Бетис
|27
|42
|8
|Валенсия
|27
|40
|9
|Лас-Пальмас
|28
|37
|10
|Осасуна
|28
|36
|11
|Хетафе
|28
|35
|12
|Вильярреал
|27
|32
|13
|Алавес
|28
|32
|14
|Мальорка
|28
|27
|15
|Севилья
|27
|27
|16
|Райо Вальекано
|28
|26
|17
|Сельта
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|27
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|27
|9