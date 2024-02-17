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Боруссия Д - ПСВ Эйндховен 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
13 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Боруссия Д
ПСВ Эйндховен

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - ПСВ Эйндховен, которое состоится 13 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1 Швейцария вр Грегор Кобель
25 Германия зщ Никлас Зюле
15 Германия зщ Матс Хуммельс
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
26 Норвегия пз Юлиан Рюэрсон
20 Австрия пз Марсель Забитцер
23 Германия пз Эмре Джан
19 Германия пз Юлиан Брандт
10 Англия пз Джейдон Санчо
21 Нидерланды нп Дониэлл Мален
14 Германия нп Никлас Фюллькруг
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
3 Нидерланды зщ Джордан Тезе
4 Нидерланды зщ Армандо Обиспо
18 Франция зщ Оливье Боскальи
8 США зщ Серджино Дест
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
23 Нидерланды пз Йоей Верман
11 Бельгия пз Жоан Бакайоко
20 Нидерланды пз Гус Тиль
27 Мексика нп Ирвин Лосано
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
Главные тренеры
Германия Эдин Терзич
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
20.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСВ Эйндховен1 : 1Боруссия Д
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур 1 : 2Боруссия Д
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур 0 : 2Боруссия Д
25.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Боруссия Д2 : 3
20.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСВ Эйндховен1 : 1Боруссия Д
17.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур 1 : 1Боруссия Д
08.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 0 : 1ПСВ Эйндховен
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2
24.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур 1 : 7ПСВ Эйндховен
20.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСВ Эйндховен1 : 1Боруссия Д
16.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «ПСВ Эйндховен». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.

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