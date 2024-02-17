Боруссия Д - ПСВ Эйндховен 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
13 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - ПСВ Эйндховен, которое состоится 13 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
|1
|вр
|Грегор Кобель
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|22
|зщ
|Ян Матсен
|26
|пз
|Юлиан Рюэрсон
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|23
|пз
|Эмре Джан
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|10
|пз
|Джейдон Санчо
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|8
|зщ
|Серджино Дест
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|23
|пз
|Йоей Верман
|11
|пз
|Жоан Бакайоко
|20
|пз
|Гус Тиль
|27
|нп
|Ирвин Лосано
|9
|нп
|Люк де Йонг
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Петер Бош
История личных встреч
|20.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 3
|20.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|08.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|24.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 7
|20.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|16.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «ПСВ Эйндховен». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.