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Арсенал - Торпедо-БелАЗ 17 Марта прямая трансляция

17 Марта 2024 года в 13:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
Арсенал
Торпедо-БелАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 17 Марта 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
26.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Арсенал1 : 2Торпедо-БелАЗ
16.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Арсенал
06.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Арсенал0 : 0Торпедо-БелАЗ
06.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Торпедо-БелАЗ3 : 0Арсенал
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 0Арсенал
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 2 : 2 2 : 4Арсенал
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Арсенал0 : 2
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур 0 : 1Арсенал
30.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Арсенал0 : 0
10.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 1 : 0Торпедо-БелАЗ
06.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Торпедо-БелАЗ2 : 0
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0
12.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур 1 : 2Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн13
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь13
3
Квалификация Лиги конференций
Неман13
4 БАТЭ13
5 Динамо-Брест11
6 Ислочь11
7 Гомель00
8 Торпедо-БелАЗ00
9 Слуцк00
10 Витебск00
11 Арсенал00
12 Нафтан10
13 Минск10
14 Днепр М10
15
Зона вылета
Сморгонь10
16
Зона вылета
Шахтёр С0-20

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