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Сан-Хосе Шаркс - Тампа-Бэй Лайтнинг 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
22 Марта 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гислейн Эбер (Батерст, Канада);
Сан-Хосе Шаркс
Тампа-Бэй Лайтнинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 22 Марта 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
29 Канада вр Маккензи Блэквуд
1 США вр Дэвин Кули
84 Чехия зщ Ян Рутта
4 Канада зщ Кайл Берроуз
38 Канада зщ Марио Ферраро
3 США зщ Генри Тран
33 Канада зщ Кален Эддисон
44 Канада зщ Марк-Эдуар Власик
68 Канада нп Майк Хоффман
10 Россия нп Клим Костин
64 Финляндия нп Микаэль Гранлунд
20 Швеция нп Фабиан Зеттерлунд
94 Россия нп Александр Барабанов
11 США нп Люк Канин
18 Чехия нп Филип Задина
90 США нп Джастин Бейли
7 Германия нп Нико Штурм
17 США нп Томас Бордело
72 Швеция нп Вильям Эклунд
22 США нп Райан Карпентер
88 Россия вр Андрей Василевский
31 Швеция вр Юнас Юханссон
43 Канада зщ Даррен Рэддиш
77 Швеция зщ Виктор Хедман
81 Словакия зщ Эрик Чернак
24 Канада зщ Мэтт Дамба
48 США зщ Ник Пербикс
44 Канада зщ Кэлвин де Хаан
84 Канада нп Таннер Жанно
86 Россия нп Никита Кучеров
21 Канада нп Брейден Пойнт
10 Канада нп Энтони Дюклер
91 Канада нп Стивен Стэмкос
71 Канада нп Энтони Чирелли
38 Канада нп Брэндон Хагель
73 США нп Конор Шири
20 Канада нп Ник Пол
23 США нп Майки Эйссимонт
64 США нп Тайлер Мотт
11 США нп Люк Гленденинг
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
Канада Джон Купер
История личных встреч
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 0Сан-Хосе Шаркс
08.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 ОТСан-Хосе Шаркс
29.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2 ОТСан-Хосе Шаркс
23.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс0 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
08.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг7 : 1Сан-Хосе Шаркс
20.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 3Сан-Хосе Шаркс
06.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
03.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Сан-Хосе Шаркс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 2Сан-Хосе Шаркс
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Сан-Хосе Шаркс
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Сан-Хосе Шаркс
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Сан-Хосе Шаркс
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Сан-Хосе Шаркс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 3
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг7 : 0
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 6
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7097
2 Флорида Пантерз6894
3 Нью-Йорк Рейнджерс6994
4 Каролина Харрикейнз6992
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6880
7 Филадельфия Флайерз6978
8 Детройт Ред Уингз6976
9 Вашингтон Кэпиталз6875
10 Нью-Йорк Айлендерс6873
11 Баффало Сэйбрз7071
12 Нью-Джерси Дэвилз6970
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6862
15 Оттава Сенаторз6760
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6994
2 Виннипег Джетс6893
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз7093
5 Эдмонтон Ойлерз6686
6 Нэшвилл Предаторз6984
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6879
9 Миннесота Уайлд7076
10 Сент-Луис Блюз6975
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6961
14 Анахайм Дакс6949
15 Чикаго Блэкхоукс6943
16 Сан-Хосе Шаркс6839

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