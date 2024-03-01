Сан-Хосе Шаркс - Тампа-Бэй Лайтнинг 22 Марта прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
22 Марта 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гислейн Эбер (Батерст, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 22 Марта 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
|29
|вр
|Маккензи Блэквуд
|1
|вр
|Дэвин Кули
|84
|зщ
|Ян Рутта
|4
|зщ
|Кайл Берроуз
|38
|зщ
|Марио Ферраро
|3
|зщ
|Генри Тран
|33
|зщ
|Кален Эддисон
|44
|зщ
|Марк-Эдуар Власик
|68
|нп
|Майк Хоффман
|10
|нп
|Клим Костин
|64
|нп
|Микаэль Гранлунд
|20
|нп
|Фабиан Зеттерлунд
|94
|нп
|Александр Барабанов
|11
|нп
|Люк Канин
|18
|нп
|Филип Задина
|90
|нп
|Джастин Бейли
|7
|нп
|Нико Штурм
|17
|нп
|Томас Бордело
|72
|нп
|Вильям Эклунд
|22
|нп
|Райан Карпентер
|88
|вр
|Андрей Василевский
|31
|вр
|Юнас Юханссон
|43
|зщ
|Даррен Рэддиш
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|24
|зщ
|Мэтт Дамба
|48
|зщ
|Ник Пербикс
|44
|зщ
|Кэлвин де Хаан
|84
|нп
|Таннер Жанно
|86
|нп
|Никита Кучеров
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|10
|нп
|Энтони Дюклер
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|73
|нп
|Конор Шири
|20
|нп
|Ник Пол
|23
|нп
|Майки Эйссимонт
|64
|нп
|Тайлер Мотт
|11
|нп
|Люк Гленденинг
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Джон Купер
История личных встреч
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|08.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|02.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|23.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
|02.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|08.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|20.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|06.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|03.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|18.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бостон Брюинз
|70
|97
|2
|Флорида Пантерз
|68
|94
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|69
|94
|4
|Каролина Харрикейнз
|69
|92
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|68
|87
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|68
|80
|7
|Филадельфия Флайерз
|69
|78
|8
|Детройт Ред Уингз
|69
|76
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|75
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|68
|73
|11
|Баффало Сэйбрз
|70
|71
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|69
|70
|13
|Питтсбург Пингвинз
|68
|69
|14
|Монреаль Канадиенс
|68
|62
|15
|Оттава Сенаторз
|67
|60
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|69
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|69
|94
|2
|Виннипег Джетс
|68
|93
|3
|Колорадо Эвеланш
|69
|93
|4
|Даллас Старз
|70
|93
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|66
|86
|6
|Нэшвилл Предаторз
|69
|84
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|69
|83
|8
|Вегас Голден Найтс
|68
|79
|9
|Миннесота Уайлд
|70
|76
|10
|Сент-Луис Блюз
|69
|75
|11
|Калгари Флэймз
|68
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|67
|68
|13
|Аризона Койотс
|69
|61
|14
|Анахайм Дакс
|69
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|69
|43
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|68
|39