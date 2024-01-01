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Аль-Наср - Аль-Таи 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
30 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 25-й тур
Аль-Наср
Аль-Таи

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Таи, которое состоится 30 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Таи
Хаиль
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
29.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 8-й тур Аль-Таи1 : 2Аль-Наср
15.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 24-й тур 0 : 1Аль-Наср
11.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 2-й матч Аль-Наср4 : 3 1 : 3
07.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур Аль-Наср1 : 3
04.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 1-й матч 1 : 0Аль-Наср
29.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Наср4 : 4
15.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 24-й тур Аль-Таи1 : 1
08.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур Аль-Таи1 : 0
01.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур 2 : 0Аль-Таи
24.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур Аль-Таи1 : 4
16.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 20-й тур 1 : 1Аль-Таи
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль2468
2 Аль-Наср2456
3 Аль-Ахли2447
4 Аль-Иттихад2443
5 Аль-Таавун2440
6 Аль-Иттифак2435
7 Дамак2434
8 Аль-Фейха2432
9 Аль-Фатех2431
10 Аль-Халидж2428
11 Аль-Шабаб2428
12 Аль-Вахда2427
13 Аль-Охдуд2424
14 Аль-Раед2424
15 Эр-Рияд2424
16
Зона вылета
Аль-Таи2422
17
Зона вылета
Абха2421
18
Зона вылета
Аль-Хазм2415

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