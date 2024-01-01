Аль-Наср - Аль-Таи 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
30 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Таи, которое состоится 30 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Таи
Хаиль
Главные тренеры
|Луиш Каштру
История личных встреч
|29.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|8-й тур
|1 : 2
|15.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|24-й тур
|0 : 1
|11.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 3 1 : 3
|07.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|23-й тур
|1 : 3
|04.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|29.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|4 : 4
|15.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|24-й тур
|1 : 1
|08.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|23-й тур
|1 : 0
|01.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|2 : 0
|24.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|1 : 4
|16.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|24
|68
|2
|Аль-Наср
|24
|56
|3
|Аль-Ахли
|24
|47
|4
|Аль-Иттихад
|24
|43
|5
|Аль-Таавун
|24
|40
|6
|Аль-Иттифак
|24
|35
|7
|Дамак
|24
|34
|8
|Аль-Фейха
|24
|32
|9
|Аль-Фатех
|24
|31
|10
|Аль-Халидж
|24
|28
|11
|Аль-Шабаб
|24
|28
|12
|Аль-Вахда
|24
|27
|13
|Аль-Охдуд
|24
|24
|14
|Аль-Раед
|24
|24
|15
|Эр-Рияд
|24
|24
| 16
Зона вылета
|Аль-Таи
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Абха
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Аль-Хазм
|24
|15