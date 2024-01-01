Арока - Фаренсе 30 Марта прямая трансляция
30 Марта 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Фаренсе, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Фаренсе
Фару
История личных встреч
|06.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|05.05.2019
|Португалия - Сегунда
|32-й тур
|2 : 2
|06.01.2019
|Португалия - Сегунда
|15-й тур
|3 : 3
|21.10.2018
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 3
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|01.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 5
|23.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 2
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 2
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|27
|67
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|25
|65
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|26
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|26
|53
|5
|Витория Гимарайнш
|26
|50
|6
|Морейренсе
|26
|42
|7
|Арока
|26
|34
|8
|Фамаликан
|26
|31
|9
|Жил Висенте
|27
|28
|10
|Боавишта
|26
|28
|11
|Каза Пия
|26
|27
|12
|Фаренсе
|26
|27
|13
|Эштрела
|26
|26
|14
|Эшторил
|26
|25
|15
|Риу Аве
|26
|25
|16
|Портимоненсе
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|26
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|27
|19