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Арока - Фаренсе 30 Марта прямая трансляция

30 Марта 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Арока
Фаренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Фаренсе, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Фаренсе
Фару
История личных встреч
06.11.2023Португалия - Примейра10-й турФаренсе2 : 0Арока
05.05.2019Португалия - Сегунда32-й турФаренсе2 : 2Арока
06.01.2019Португалия - Сегунда15-й турАрока3 : 3Фаренсе
21.10.2018Кубок Португалии3-й раундФаренсе1 : 3Арока
17.03.2024Португалия - Примейра26-й тур1 : 0Арока
10.03.2024Португалия - Примейра25-й турАрока0 : 3
01.03.2024Португалия - Примейра24-й тур1 : 5Арока
23.02.2024Португалия - Примейра23-й турАрока3 : 2
18.02.2024Португалия - Примейра22-й тур1 : 0Арока
16.03.2024Португалия - Примейра26-й турФаренсе1 : 1
09.03.2024Португалия - Примейра25-й тур2 : 1Фаренсе
03.03.2024Португалия - Примейра24-й тур3 : 2Фаренсе
24.02.2024Португалия - Примейра23-й турФаренсе0 : 1
18.02.2024Португалия - Примейра22-й тур2 : 1Фаренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика2767
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг2565
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2658
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2653
5 Витория Гимарайнш2650
6 Морейренсе2642
7 Арока2634
8 Фамаликан2631
9 Жил Висенте2728
10 Боавишта2628
11 Каза Пия2627
12 Фаренсе2627
13 Эштрела2626
14 Эшторил2625
15 Риу Аве2625
16 Портимоненсе2623
17
Зона вылета
Визела2621
18
Зона вылета
Шавиш2719

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