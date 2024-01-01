Боавишта - Риу Аве 30 Марта прямая трансляция
30 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Риу Аве, которое состоится 30 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|79
|зщ
|Педру Мальейро
|5
|зщ
|Чидози Авазим
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|6
|пз
|Ibrahima
|70
|пз
|Бруно Оньемаечи
|24
|пз
|Себастьян Перес
|42
|пз
|Гайюс Макута
|7
|нп
|Салвадор Агра
|8
|нп
|Бруну Луренсу
|9
|нп
|Роберт Боженик
|18
|вр
|Жонатан
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|23
|зщ
|Жозуэ
|20
|пз
|Коштинья
|10
|пз
|Амин Удрири
|15
|пз
|Адриен Силва
|11
|пз
|Умаро Эмбало
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|14
|нп
|Жока
|81
|нп
|Абдул-Азиз Якубу
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|3 : 2
|06.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|17.10.2021
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|4 : 0
|10.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|3 : 3
|06.12.2020
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 0
|25.07.2020
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 2
|19.01.2020
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 0
|24.02.2019
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|29.09.2018
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|6 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|04.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|26.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 4
|17.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 3
|16.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|27
|67
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|25
|65
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|26
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|26
|53
|5
|Витория Гимарайнш
|26
|50
|6
|Морейренсе
|26
|42
|7
|Арока
|26
|34
|8
|Фамаликан
|26
|31
|9
|Жил Висенте
|27
|28
|10
|Боавишта
|26
|28
|11
|Каза Пия
|26
|27
|12
|Фаренсе
|26
|27
|13
|Эштрела
|26
|26
|14
|Эшторил
|26
|25
|15
|Риу Аве
|26
|25
|16
|Портимоненсе
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|26
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|27
|19