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Боавишта - Риу Аве 30 Марта прямая трансляция

30 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
Боавишта
Риу Аве

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Риу Аве, которое состоится 30 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Риу Аве
Вила-ду-Конде
99ПортугалияврЖоау Гонсалвиш
79ПортугалиязщПедру Мальейро
5НигериязщЧидози Авазим
20ПортугалиязщФилипе Феррейра
6Гвинеяпз Ibrahima
70НигерияпзБруно Оньемаечи
24КолумбияпзСебастьян Перес
42КонгопзГайюс Макута
7ПортугалиянпСалвадор Агра
8ПортугалиянпБруну Луренсу
9СловакиянпРоберт Боженик
18Бразилиявр Жонатан
42ХорватиязщRenato Pantalon
33БразилиязщАдерлан Сантос
23Португалиязщ Жозуэ
20Португалияпз Коштинья
10МароккопзАмин Удрири
15ПортугалияпзАдриен Силва
11ПортугалияпзУмаро Эмбало
77ПортугалиянпФабиу Роналду
14Португалиянп Жока
81ГананпАбдул-Азиз Якубу
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
05.11.2023Португалия - Примейра10-й турРиу Аве2 : 0Боавишта
22.04.2023Португалия - Примейра29-й турБоавишта3 : 2Риу Аве
06.11.2022Португалия - Примейра12-й турРиу Аве1 : 0Боавишта
17.10.2021Кубок Португалии3-й раундРиу Аве4 : 0Боавишта
10.04.2021Португалия - Примейра26-й турБоавишта3 : 3Риу Аве
06.12.2020Португалия - Примейра9-й турРиу Аве0 : 0Боавишта
25.07.2020Португалия - Примейра34-й турБоавишта0 : 2Риу Аве
19.01.2020Португалия - Примейра17-й турРиу Аве2 : 0Боавишта
24.02.2019Португалия - Примейра23-й турБоавишта1 : 0Риу Аве
29.09.2018Португалия - Примейра6-й турРиу Аве2 : 1Боавишта
17.03.2024Португалия - Примейра26-й тур6 : 1Боавишта
09.03.2024Португалия - Примейра25-й турБоавишта1 : 0
04.03.2024Португалия - Примейра24-й тур1 : 1Боавишта
26.02.2024Португалия - Примейра23-й турБоавишта0 : 4
17.02.2024Португалия - Примейра22-й тур2 : 1Боавишта
16.03.2024Португалия - Примейра26-й тур1 : 1Риу Аве
09.03.2024Португалия - Примейра25-й турРиу Аве0 : 0
02.03.2024Португалия - Примейра24-й тур0 : 0Риу Аве
25.02.2024Португалия - Примейра23-й турРиу Аве3 : 3
16.02.2024Португалия - Примейра22-й тур2 : 1Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика2767
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг2565
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2658
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2653
5 Витория Гимарайнш2650
6 Морейренсе2642
7 Арока2634
8 Фамаликан2631
9 Жил Висенте2728
10 Боавишта2628
11 Каза Пия2627
12 Фаренсе2627
13 Эштрела2626
14 Эшторил2625
15 Риу Аве2625
16 Портимоненсе2623
17
Зона вылета
Визела2621
18
Зона вылета
Шавиш2719

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