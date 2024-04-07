Реймс - Ницца 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
07 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Ницца, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Ницца
Ницца
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|6
|пз
|Валентен Атангана-Эдоа
|8
|пз
|Амир Ричардсон
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|17
|нп
|Кэито Накамура
|1
|вр
|Марцин Булка
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|28
|пз
|Хишем Будауи
|8
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|9
|нп
|Теремас Моффи
|7
|нп
|Жереми Бога
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|18.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|05.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|03.11.2019
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|19.01.2019
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|13.03.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|3 : 1
|08.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|62
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|27
|50
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|27
|49
| 5
Лига Европы
|Ланс
|28
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|27
|43
|7
|Марсель
|28
|39
|8
|Ренн
|27
|39
|9
|Реймс
|27
|39
|10
|Лион
|27
|35
|11
|Тулуза
|27
|32
|12
|Страсбург
|27
|32
|13
|Монпелье
|27
|29
|14
|Гавр
|28
|28
|15
|Нант
|27
|28
|16
|Лорьян
|27
|26
| 17
Зона вылета
|Метц
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|27
|20