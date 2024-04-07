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Реймс - Ницца 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
07 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Реймс
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Ницца, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Ницца
Ницца
94ФранцияврЙеванн Диуф
32БельгиязщТомас Фоке
5МароккозщЮнис Абдельхамид
24Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
25БельгиязщТибо де Смет
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
6ФранцияпзВалентен Атангана-Эдоа
8МароккопзАмир Ричардсон
7ЯпониянпДзюня Ито
22Кот-д'ИвуарнпУмар Диаките
17ЯпониянпКэито Накамура
1ПольшаврМарцин Булка
23ШвейцариязщДжордан Лотомба
6ФранциязщЖан-Клер Тодибо
4Бразилиязщ Данте Бонфин
26ФранциязщМельвен Бар
28АлжирпзХишем Будауи
8НидерландыпзПабло Паулино Росарио
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
24ФранциянпГаэтан Лаборде
9НигериянпТеремас Моффи
7Кот-д'ИвуарнпЖереми Бога
Главные тренеры
БельгияУильям Стилл
ИталияФранческо Фариоли
История личных встреч
10.12.2023Франция - Лига 115-й турНицца2 : 1Реймс
18.02.2023Франция - Лига 124-й турНицца0 : 0Реймс
15.01.2023Франция - Лига 119-й турРеймс0 : 0Ницца
21.05.2022Франция - Лига 138-й турРеймс2 : 3Ницца
08.08.2021Франция - Лига 11-й турНицца0 : 0Реймс
11.04.2021Франция - Лига 132-й турНицца0 : 0Реймс
06.12.2020Франция - Лига 113-й турРеймс0 : 0Ницца
05.02.2020Франция - Лига 123-й турРеймс1 : 1Ницца
03.11.2019Франция - Лига 112-й турНицца2 : 0Реймс
19.01.2019Франция - Лига 121-й турРеймс1 : 1Ницца
30.03.2024Франция - Лига 127-й тур1 : 1Реймс
17.03.2024Франция - Лига 126-й турРеймс2 : 1
10.03.2024Франция - Лига 125-й тур2 : 2Реймс
02.03.2024Франция - Лига 124-й турРеймс0 : 1
25.02.2024Франция - Лига 123-й тур1 : 2Реймс
31.03.2024Франция - Лига 127-й турНицца1 : 2
16.03.2024Франция - Лига 126-й тур1 : 3Ницца
13.03.2024Кубок Франции1/4 финала3 : 1Ницца
08.03.2024Франция - Лига 125-й турНицца1 : 2
03.03.2024Франция - Лига 124-й тур2 : 1Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2762
2
Лига чемпионов
Брест2750
3
Лига чемпионов
Лилль2849
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2749
5
Лига Европы
Ланс2843
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2743
7 Марсель2839
8 Ренн2739
9 Реймс2739
10 Лион2735
11 Тулуза2732
12 Страсбург2732
13 Монпелье2729
14 Гавр2828
15 Нант2728
16 Лорьян2726
17
Зона вылета
Метц2723
18
Зона вылета
Клермон2720

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