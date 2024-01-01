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Тулуза - Страсбург 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
07 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Тулуза
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Страсбург, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Страсбург
Страсбург
50ФранцияврГийом Ресте
12НорвегиязщУоррен Каманзи
25КамерунзщКевин Кебен
6Кабо-ВердезщЛоган Кошта
2ДаниязщРасмус Николайсен
17ЧилизщГабриэль Суасо
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
4НидерландыпзСтейн Спирингс
37ФранцияпзЯнн Гбоу
15НорвегиянпАрон Дённум
9НидерландынпТейс Даллинга
36МарокковрАлаа Беллааруш
2ФранциязщФредерик Жильбер
5ФранциязщЛука Перрен
13ГвинеязщСайду Соу
28ФранциязщМарвен Сеная
3ФранциязщТома Делен
8БразилияпзАндрей Сантос
19ФранцияпзХабиб Диарра
26ФранциянпДилан Баква
10НидерландынпЭмануэль Эмега
9ФранциянпКевин Гамейро
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ФранцияПатрик Виейра
История личных встреч
27.08.2023Франция - Лига 13-й турСтрасбург2 : 0Тулуза
29.01.2023Франция - Лига 120-й турСтрасбург1 : 2Тулуза
23.10.2022Франция - Лига 112-й турТулуза2 : 2Страсбург
05.02.2020Франция - Лига 123-й турТулуза0 : 1Страсбург
07.12.2019Франция - Лига 117-й турСтрасбург4 : 2Тулуза
13.01.2019Франция - Лига 120-й турТулуза1 : 2Страсбург
03.11.2018Франция - Лига 112-й турСтрасбург1 : 1Тулуза
17.03.2018Франция - Лига 130-й турТулуза2 : 2Страсбург
16.12.2017Франция - Лига 118-й турСтрасбург2 : 1Тулуза
23.01.2008Франция - Лига 122-й турСтрасбург2 : 0Тулуза
31.03.2024Франция - Лига 127-й тур0 : 3Тулуза
15.03.2024Франция - Лига 126-й турТулуза2 : 3
10.03.2024Франция - Лига 125-й тур1 : 0Тулуза
03.03.2024Франция - Лига 124-й турТулуза2 : 1
25.02.2024Франция - Лига 123-й турТулуза3 : 1
31.03.2024Франция - Лига 127-й турСтрасбург2 : 0
16.03.2024Франция - Лига 126-й тур1 : 3Страсбург
10.03.2024Франция - Лига 125-й турСтрасбург0 : 1
03.03.2024Франция - Лига 124-й тур2 : 2Страсбург
27.02.2024Кубок Франции1/4 финала0 : 0 4 : 3Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2762
2
Лига чемпионов
Брест2750
3
Лига чемпионов
Лилль2849
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2749
5
Лига Европы
Ланс2843
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2743
7 Марсель2839
8 Ренн2739
9 Реймс2739
10 Лион2735
11 Тулуза2732
12 Страсбург2732
13 Монпелье2729
14 Гавр2828
15 Нант2728
16 Лорьян2726
17
Зона вылета
Метц2723
18
Зона вылета
Клермон2720

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