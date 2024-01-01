Тулуза - Страсбург 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
07 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Страсбург, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Страсбург
Страсбург
|50
|вр
|Гийом Ресте
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|25
|зщ
|Кевин Кебен
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|37
|пз
|Янн Гбоу
|15
|нп
|Арон Дённум
|9
|нп
|Тейс Даллинга
|36
|вр
|Алаа Беллааруш
|2
|зщ
|Фредерик Жильбер
|5
|зщ
|Лука Перрен
|13
|зщ
|Сайду Соу
|28
|зщ
|Марвен Сеная
|3
|зщ
|Тома Делен
|8
|пз
|Андрей Сантос
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|26
|нп
|Дилан Баква
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|9
|нп
|Кевин Гамейро
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Патрик Виейра
История личных встреч
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 2
|05.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|07.12.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|4 : 2
|13.01.2019
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|03.11.2018
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|17.03.2018
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|16.12.2017
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|23.01.2008
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
|15.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 3
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 2
|27.02.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|62
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|27
|50
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|27
|49
| 5
Лига Европы
|Ланс
|28
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|27
|43
|7
|Марсель
|28
|39
|8
|Ренн
|27
|39
|9
|Реймс
|27
|39
|10
|Лион
|27
|35
|11
|Тулуза
|27
|32
|12
|Страсбург
|27
|32
|13
|Монпелье
|27
|29
|14
|Гавр
|28
|28
|15
|Нант
|27
|28
|16
|Лорьян
|27
|26
| 17
Зона вылета
|Метц
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|27
|20